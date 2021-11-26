В Северной Осетии реконструировали подстанцию 110 кВ

На территории Северной Осетии энергетики завершили последний этап обновления узловой подстанции 110 кВ со строительством новой линии электропередачи в высокогорных районах.

Участие в торжественной церемонии пуска приняли заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава правительства Северной Осетии – Алании Борис Джанаев.

Всего в проект вложили свыше 1,3 миллиарда рублей. Инвестиции позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и транзитных перетоков. Схемы выдачи мощности Эзминской гидроэлектростанции и головной станции Зарамагского каскада ГЭС усилены.

Подстанция 110 кВ «Северный Портал» находится на высоте порядка двух километров над уровнем моря. Это самый высокогорный магистральный сетевой объект в южной части РФ.

Протяженность отходящей кабельной линии электропередачи превышает четыре километра. Ее проложили в условиях непростого ландшафта. При строительстве специалисты применяли новейшие методики. Была задействована горнопроходческая техника. Она помогла создать микротоннели в сложных сыпучих грунтах. Чтобы подключить линию электропередачи, рабочие смонтировали дополнительную ячейку в комплектном распределительном элегазовом устройстве (КРУЭ) 110 кВ подстанции.

В прошлом при реконструкции, кроме возведения КРУЭ 110 кВ, энергетики установили новейшее силовое оборудование. Речь идет о двух трансформаторах по 10 МВА каждый. Также там внедрили комплексы противоаварийной автоматики на микропроцессорной базе и установили современную систему управления технологическими процессами. Реализована полная дистанционная наблюдаемость.

Оборудование разместили в закрытых помещениях. Так, удастся обеспечить стабильность функционирования подстанции зимой, когда высота снежного покрова в районе, где она стоит, достигает двух метров. С целью дополнительной защиты строители возвели лавиноупорную стену.

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