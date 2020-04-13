В школах стартовало дистанционное обучение

С 13 апреля во всех школах Ставропольского края стартовало обучение с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие учеников и педагогических работников опосредованно (на расстоянии).

В марте все образовательные организации Ставропольского края получили методические рекомендации, где подробно расписан дистанционный формат обучения, сообщил министр образования края Евгений Козюра.

Школы получили возможность регистрироваться на любых образовательных платформах, рекомендованных Министерством просвещения. Большинство школ выбрали федеральный общедоступный ресурс «Российская Электронная школа». Также есть школы, которые зарегистрировались на «Московской Электронной школе», «Яндекс.ру», «Учи.ру» и «Просвещение». Каждая школа выбрала контент, в зависимости от программы, по которой вела обучение.

Поскольку не у всех школьников есть возможность учиться в дистанционном формате, для них организован образовательный процесс с выполнением заданий по учебникам. Учитель будет общаться с учениками посредством ммс/смс-сообщений.

Министр обратился к родителям с просьбой ответственно отнестись к этому процессу и помочь обеспечить порядок и дисциплину во время проведения занятий. В министерстве образования организована работа «горячей линии» для консультации родителей и учителей по дистанционным формам обучения 8(8652) 99-77-49.

С учетом эпидситуации регионам дано право устанавливать даты экзаменов в 9-х классах. Планируется, что в текущем году выпускники 9-х классов будут сдавать два предмета: русский язык и математику. Срок начала основного периода ЕГЭ-2020 также перенесен, планируется, что экзамены начнутся 8 июня.