В СКФУ в рамках гранта продолжается реализация основных профессиональных программ профессионального обучения

В СКФУ в рамках гранта, предоставленного Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», продолжается реализация программ профессионального обучения профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов.

Обучение осуществляется в городе Ставрополе и в Пятигорском институте (филиале) СКФУ по профессиям: арматурщик, бетонщик, вожатый, горничная, каменщик, матрос-спасатель, официант. Занятия проходят в современных лабораториях университета с использованием информационных технологий.

Подготовка будущих вожатых реализуется с применением практико-ориентированных технологий. Ребята познают нормативно-правовые основы вожатской деятельности, особенности и технологии организации деятельности временного детского коллектива, специфику социально-педагогического сопровождения деятельности временного детского коллектива, осваивают навыки применения социального проектирования и тимбилдинг в деятельности вожатого. Особое внимание уделяется освоению технологий работы с социально незащищенными группами детей и подростков в детском лагере.

Практическая подготовка вожатых осуществляется на базах, как детского оздоровительного лагеря, так и управления воспитательной работы вуза. Слушатели активно принимают участие в организации и проведении мероприятий для детей, проявляют готовность к трудоустройству в рамках выбранных профессий в субъектах РФ.

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