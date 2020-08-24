В смертельном ДТП погиб ребенок

Август 24, 2020 Главные новости, Происшествия, Пятигорская Правда 0 27

Вблизи города Лермонтова из-за выезда на встречную полосу произошло смертельное ДТП, погиб ребенок.

По предварительным данным, 21 августа около 22 часов на 9 км автодороги Лермонтов-Черкесск водитель автомобиля «Киа Рио» выбрал небезопасную скорость в условиях мокрой дороги,не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с КАМАЗом. В больницу были доставлены 4 участника — семья из села Новоблагодарного Предгорного района,в том числе 7-летний мальчик и 11-летняя девочка. Через несколько часов от полученных травм старший ребенок скончался, врачи сейчас борются за жизнь младшего. Оба ребенка в момент ДТП находились на заднем сидении,пристегнутые штатными ремнями безопасности.
За рулем автомобиля находился 37-летний отец детей. Выяснилось,что на иномарке установлена была изношенная зимняя резина,что могло спровоцировать неуправляемость автомобиля на высокой скорости на мокрой дороге. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

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