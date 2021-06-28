В станице Константиновской вакцинацию от COVID-19 проведет выездная бригада медиков

На Ставрополье растет количество желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции – об этом сообщил губернатор Ставропольского края. Пятигорские медики отмечают аналогичную тенденцию. В адрес главы города Пятигорска Дмитрия Ворошилова поступили обращения с просьбой организовать пункт вакцинации в станице Константиновской. Как отметил градоначальник, решением данного вопроса занимается главный врач городской поликлиники №3 Андрей Пугачев.

— В пятницу 2 июля с 11.00 здесь будет работать выездная бригада медиков. Всем желающим необходимо записаться на вакцинацию по телефону амбулатории в станице Константиновской: 97-19-70, — поделился в своем Инстаграме Дмитрий Ворошилов. Также помощь в организации вакцинации окажут: представитель территориальной службы Александр Артемов +7 (928) 300-00-01; депутаты городской Думы Марина Филь +7 (988) 866-20-17, Валерий Арустамов +7 (962) 008-49-02. 1 июля жители смогут пройти предварительный медицинский осмотр.