В столице СКФО местный житель подозревается в даче взятки

Следственным отделом по городу Пятигорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, 29 марта текущего года подозреваемый передал действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия сотруднику одного из учебных заведений города Пятигорска взятку в сумме 50 тысяч рублей за организацию оформления приглашений для въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации и обучения.

Данное преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.В настоящее время следователем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств преступного деяния. Расследование уголовного дела продолжается.