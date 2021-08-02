В столице СКФО началось строительство нового ливневого коллектора

В прошлом году губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым была направлена заявка на участие в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». — Мы ведем работы по реконструкции и строительству новой ливневой канализации в районе Новопятигорского озера, около 130 млн. рублей выделены городу из федерального и краевого бюджетов, что позволит обеспечить в этом районе водосброс в новый ливневый коллектор! — сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Инстаграм-аккаунте. Кроме этого, в Пятигорске идут работы по содержанию и прочистке существующей ливневой канализации.