В субботу городская ярмарка ждет покупателей

В ближайшую субботу в 8:00 торговые ряды развернутся в микрорайоне Белая Ромашка (пешеходная часть улицы Орджоникидзе, возле Комсомольского парка). Сезонную плодоовощную продукцию представят фермерские хозяйства и личные подворья Ставропольского края. Приобрести на ярмарке, кроме того, можно будет мед всех сортов, консервы, крупы, молочную и хлебобулочную продукцию, мясо, рыбу, бакалейные товары и многое другое. Торговые ряды будут работать до спада покупательской волны – примерно до трех часов дня. Напомним, пятигорские ярмарки — одно из направлений реализации проекта «Покупай ставропольское!».