В связи с установлением запрета на осуществление пассажирских перевозок лицами, имеющими судимость, внесены изменения в акты, закрепляющие требования к указанной деятельности

Федеральным законом от 11.06.2022 N 156-ФЗвнесены изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Прокуратура Пятигорска информирует о том, что законом установлена необходимость предоставления в регистрирующий орган физическим лицом, регистрируемым в качестве ИП, а также ИП при внесении изменений в сведения о нем, содержащиеся в ЕГРИП, справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, в случае, если данное физическое лицо (ИП) намерено осуществлять вид предпринимательской деятельности, включенный в перечень, который утверждается Правительством РФ, в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта.

Также законом не допускается государственная регистрация в качестве ИП физического лица, которое намерено осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, в случае, если данное физическое лицо имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 ТК РФ, либо подвергается уголовному преследованию за эти преступления.

Кроме того, документом внесены изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта в части допуска отдельных категорий лиц к управлению общественным транспортом и осуществлению пассажироперевозок.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в силу.