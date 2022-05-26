В успехе специальной военной операции — залог безопасности нашей страны

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в сегодняшнем ежегодном послании к Думе Ставропольского края подчеркнул важность специальной военной операции на Донбассе.

— Мы знаем, что только решительные действия со стороны главы государства позволили защитить страну и народ, – отметил глава региона. — И мы абсолютно уверены в необходимости специальной военной операции, которую сейчас проводит армия России. В ее успехе – залог безопасности нашей страны на многие десятилетия вперед.

С самого начала специальной военной операции пятигорчане всем сердцем откликнулись на помощь тем, кто в ней нуждался. Мы приняли и разместили уже десятки семей беженцев. Практически каждую неделю на Донбасс из Пятигорска отправляется автопоезд с гуманитарной помощью – порядка 25 тонн за один рейс. Это продукты, питьевая вода, одежда и медикаменты. И каждый раз, когда очередная партия отправляется в путь, люди продолжают и продолжают нести все необходимое. Каждый помогает, чем может. Даже самые юные пятигорчане стараются подбодрить военнослужащих, которые сейчас выполняют в Украине свой воинский долг, и беженцев – дети пишут письма со словами поддержки и благодарности. Это очень укрепляет дух бойцов и помогает справиться с житейскими бедами тем, кто потерял свой дом.

Фото stapravda.ru