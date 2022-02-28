Вадим Панков: журналистика навсегда

Сегодня исполнилось 75 лет одному из самых известных журналистов Ставропольского края, создателю сегодняшней газеты «Пятигорская правда» Вадиму Александровичу Панкову.

Родился Вадим Панковв Ставрополе, в семье фронтового моряка и медицинского работника. Отец окончил Севастопольское военно-морское училище, воевал в морской пехоте, был ранен, награжден орденом Боевого Красного Знамени. После войны окончил Краснодарский госуниверситет, преподавал английский язык. За перевод романа М. Твена «Принц и нищий» удостоился похвал самого К. Чуковского. Семейная легенда гласит, что мама Вадима Александровича являлась дальней родственницей легендарного матроса, чье имя стало синонимом революционных преобразований. Отсюда и журналистский псевдоним Вадима Панкова – Железняк.

Как известно, формирует человека семья. От отца Вадим получил способность к языкам и тягу к творчеству. От матери — деловую хватку и любовь к порядку. В 3 года мальчик хорошо говорил на английском языке, в 5 лет свободно читал. В школу его взяли сразу во второй класс, а окончил он обучение с золотой медалью. Помимо этого он посещал музыкальную школу по классу фортепиано, а в свободное время играл в футбол.

В юности Вадим мечтал о ВГИКе или институте им. Горького, но не было обязательного трудового стажа, и он поступил в Пятигорский институт иностранных языков на факультет испанского языка. Но тяга к творчеству, первые публикации в газетах «Молодой ленинец» и «Кавказская здравница» взяли верх. До сих пор помнит, с каким восторгом смотрел на свою фамилию под репортажем об открытии памятника героям Гражданской войны в ущелье реки Аликоновка. Потом будет интервью со знаменитым американским певцом Дином Ридом, с популярным юмористическим дуэтом «Тарапунька и Штепсель». В общем, с 3-го курса «иняза» Панков перевелся на 2-й курс факультета журналистики Ростовского госуниверситета и практически осуществил свою юношескую мечту.

В 1971 году, после окончания РГУ, Вадима призвали в армию. Попал на Балтийский флот, в связи с чем на всю жизнь сохранил уважение к людям в тельняшках. Не стоит забывать, что и детство его прошло среди однополчан отца – морских офицеров. Параллельно с исполнением воинских обязанностей он стал корреспондентом газеты «На вахте» Таллиннской военной базы Балтфлота.

После службы Панков восемь лет работал на Пятигорской телестудии: от корреспондента на гонораре дослужился до старшего редактора отдела информационных программ. Брал интервью у знаменитостей, передовиков производства, рядовых людей, выходил в эфир, постепенно преодолевая волнение перед телекамерой. Стал автором полуторачасового фильма о Михаиле Горбачеве, получившего высокие отзывы специалистов.

После телевидения много лет проработал в популярной и авторитетной в то время газете «Кавказская здравница». Писал много, с удовольствием, особенно как бывший футболист о спорте. Тогда же написал книгу о кисловодской базе олимпийского резерва «30 лет как один день».На протяжении шести лет вел Школу репортеров при газете, где учил азам профессии многих начинающих журналистов.

Во времена перестройки в 1994 году Вадим Александрович с частью коллектива перешел в медиахолдинг «Кавказинтерпресс», стал главным редактором газеты «Вечерние Кавминводы». Это было незабываемое время творческого эксперимента и профессиональной свободы. Ярчайшим событием стало для него общение с приехавшим в Россию А. Солженицыным и его семьей.

Во время одного из разговоров с тогдашним главой Пятигорска Юрием Васильевым он предложил возродить городскую газету. Идея понравилась, и 1 сентября 1995 года, после 35-летнего забвения, вышел первый номер «Пятигорской правды».

Это был наиболее счастливый период жизни Вадима Александровича, о котором он вспоминает с большой теплотой. Поиск формата газеты, талантливых журналистов, становление коллектива, незабываемые встречи, события. Двенадцать лет он жил жизнью города, отражая на страницах «Пятигорской правды» дыхание времени, его пульс и сердцебиение.

В 2004 году Вадим Панков стал единственным журналистом от Ставрополья, который был командирован на пресс-конференцию Владимира Путина. Об этом событии и сейчас говорит с восторгом.

«Пятигорская правда» под его руководством не раз отмечалась на всероссийских выставках в Москве, заняла престижную премию «Золотой гонг», входила в ежегодный каталог российской прессы. В 2000 году за возрождение газеты Вадим Панков получил звание «Заслуженного работника культуры РФ», к своему 60-летию был награжден медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», а также всеми юбилейными медалями ко Дню города Пятигорска. За большой вклад в развитие средств массовой информации удостоен двух премий Союза журналистов России, а в связи с 80-летиемСоюза награжден Дипломом и памятным знаком СЖР.

В течение 12 лет являлся членом президиума краевой журналистской организации, трижды избирался делегатом Съездов журналистов России.

После «Пятигорской правды» Панков три года выпускал собственное издание — «Южно-Российские известия», редактировал газету «На Водах», около трех лет возглавлял газету «Пятигорский городовой». В 2012 году создал при Пятигорском госуниверситете журнал «Открывающий мир».

Вадим Александрович трижды становился лауреатом краевой журналистской премии им. Германа Лопатина, в том числе за создание газеты «Пятигорская правда» и журнала «Открывающий мир».

Сейчас Вадим Александрович отошел от активных дел, наслаждается заслуженным отдыхом. Но за жизнью прессы Кавминвод, которой отдал 50 лет добросовестного служения, приглядывает. Он является членом бюро Пятигорской городской организации, где прислушиваются к его советам и рекомендациям. Думается, что и с творчеством не простился. Ну не может талантливый человек надолго отложить перо в сторону! Скорее всего, общественность получит вскоре подарок в виде мемуаров маститого журналиста.

Юбиляра вполне определенно можно назвать счастливым человеком: в его жизненном багаже много достижений, побед, поводов для гордости. Но главной удачей Вадима Александровича можно считать тот факт, что рядом с ним находится женщина, которая разделяет его мировоззрение и жизненные принципы, понимает и поддерживает его во всех делах. Супруга, верный и надежный друг, талантливый организатор и журналист, Людмила Андреевна всегда выражает и отстаивает его интересы. Ее помощь в создании и работе газеты «Пятигорская правда» была неоценима.

Многочисленные коллеги, друзья и общественность города поздравляют Вадима Александровича Панкова с 75-летием и желают крепкого здоровья, энергии, сил, оптимизма и творческого вдохновения!

Автор: Елена Куджева.