Вакцина «Спутник-М» уже в регионе

В Ставропольский край поступила вакцина «Спутник-М» для вакцинации подростков 12-17 лет. Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. «Вакцинация детей возможна только при добровольном письменном согласии родителей. Здесь уже каждый родитель принимает решения сам и только добровольно. Вакцинация будет проходить на базе детской поликлиники. Так же информацию о порядке вакцинации можно получить в образовательных учреждениях. Еще раз повторяю: вакцинация подростков только добровольная и только через письменное согласие законного представителя», — говорится в сообщении.

Также школы, в которых порог заболеваемости начинает превышать 25 % по всем заболеваниям, закрывают на карантин. На данный момент закрыты школы №№ 5, 14, 16, 21, 27.