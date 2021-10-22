Вакцинация доступна

Октябрь 22, 2021 Главные новости, Медицина, Пятигорская Правда 0 86

Пункты вакцинации против COVID-19 продолжают работать в Пятигорске на базе поликлиник. Как и по всему Ставрополью, на территории города действует постановление главного санитарного врача  края, предписывающее обеспечить  профилактическими прививками отдельные категории граждан.

Это: государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов, работники медицинских и образовательных учреждений, общепита и торговли, сферы ЖКХ, транспорта, бытовых услуг, студенты вузов и колледжей старше 18 лет.

Прививку можно сделать в одной из городских поликлиник:  №1 – ул. Бульварная, 37, (тел. 8 (8793) 32-39-92, 32-68-13, 32-12-33);  №2 –  ул. Адмиральского, 2, (тел. 8 (8793) 40-52-21, 40-52-11, 40-51-04, 98-50-76); №3 – пос. Горячеводский, пр. Советской армии, 88, (тел. 8 (8793) 31-22-95, 31-22-94, 31-67-48,  31-27-65). К

Кроме того, поликлиники принимают  заявки от предприятий и организаций Пятигорска:  выездные бригады медиков  проводят вакцинацию прямо на  территории предприятия, чтобы сотрудники могли получить вакцину максимально быстро и комфортно, практически без отрыва от работы.

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