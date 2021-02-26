Вакцинация от COVID-19 в Пятигорске

В поликлиническом отделении ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2» продолжается ДОБРОВОЛЬНАЯ и БЕСПЛАТНАЯ вакцинация от COVID-19.

Чтобы сделать прививку от коронавируса в нашей поликлинике нужно:

🔸быть прикрепленным к поликлинике и иметь при себе полис ОМС;

🔸предварительно записаться на вакцинацию в кабинете профилактики по телефону 8(8793) 40-52-21. Также это можно сделать на приеме у своего участкового врача.

После этого вас отдельно пригласят по телефону на конкретный день для осмотра и дальнейшей прививки. Желающих много, и мы постарались сделать вакцинацию максимально удобной

Вы можете сделать прививку против COVID-19, если:

вы старше 60 лет;

вам есть 18 лет;

у вас нет обострения хронических заболеваний;

вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;

в последние 30 дней вы не делали прививок;

вы не беременны и не кормите грудью.

Нужен ли тест на антитела перед прививкой?

Минздрав направил в регионы правила вакцинации от COVID-19. В них отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации не надо проводить лабораторные исследования на иммуноглобулин G и М, исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе, то есть контакт с инфицированными в течение последних 14 дней, или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели.

Что делать, если уже переболел COVID-19?

Тем, кто уже переболел коронавирусом, прививаться от COVID-19 можно тогда, когда иммуноглобулина G не будет в крови. В среднем эти показатели наблюдаются спустя 6 месяцев после болезни.

На данный момент вакцинация против COVID-19 проводится вакциной «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)». Она безопасна, потому что не содержит элементов коронавируса. Препарат состоит из двух компонентов. Вакцину вводят двукратно, с интервалом 3 недели.

О поступлении вакцины «ЭпиВакКорона» мы обязательно сообщим. Следите за новостями.

Будьте здоровы!