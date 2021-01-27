Вакцинация в регионе

Под председательством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки в режиме видеоконференции состоялось совещание по вопросам, связанным с противодействием пандемии и проведением добровольной вакцинации против коронавируса. В нем приняли участие представители федеральных органов власти, главы регионов СКФО, в их числе – губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Во вступительном слове Юрий Чайка подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе остается непростой. На начало этой недели в СКФО насчитывается более 12 тысяч больных коронавирусом. В таких условиях важным является вопрос качественной подготовки и высокой организации проведения иммунизации населения, подчеркнул представитель президента.

— Президентом Российской Федерации рекомендовано всем регионам с текущей недели перейти к массовой вакцинации населения, — сказал Юрий Чайка. — На территории округа организован 141 стационарный пункт вакцинации. Основная цель, которая стоит перед нами, – обеспечение эффективной и одновременно безопасной вакцинации населения. Важными составляющими этой работы должны стать широкое проведение просветительской работы, обеспечение возможности предварительной, в том числе дистанционной, записи на вакцинацию.

О ведущейся на местах работе отчитались руководители регионов Северного Кавказа.

Владимир Владимиров в своем выступлении сообщил о том, что в крае созданы 50 прививочных пунктов на базе 41 медучреждения. Организованы 5 мобильных врачебных бригад для проведения прививки в выездном формате.

Массовая добровольная вакцинация открыта на Ставрополье с 18 января. Общее количество сделавших прививку жителей края составляет 10664 человека. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, портал краевого здравоохранения www.zdrav26.ru, телефонную линию «122», а также через регистратуры медучреждений. Свыше 4 тысяч человек записались на прививку. В крае есть резерв вакцин, на очереди новые поставки.

— Сегодня наши резервы позволяют сделать прививку для более чем 30 тысяч человек. Возможности медучреждений в целом позволяют делать до 6 тысяч вакцинаций в сутки. Участие в прививочной кампании является добровольным, поэтому сейчас многое зависит от активности жителей края. Со своей стороны мы продолжим работу над тем, чтобы процессы записи, прохождения вакцинации становились все более комфортными для людей. Чтобы рос уровень информированности. Если говорить о задачах — для устойчивости Ставрополья перед угрозой коронавируса необходимо, чтобы до осени прививку сделали около 1,2 миллиона человек, — отметил Владимир Владимиров.

На совещании были обсуждены вопросы взаимодействия федеральных и региональных органов власти на Северном Кавказе в рамках проведения прививочной кампании.