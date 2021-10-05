Валерий Гергиев отметил исполнительское мастерство юной пианистки из Пятигорска Ксении Пимичевой

Ксюше всего 8, она учится в Детской школе искусств им. В. И. Сафонова. На днях девочка выступила в Северной Осетии, на торжественном открытии V Международного Кавказского фестиваля «Мариинский-Владикавказ». 13 юных пианистов, скрипачей, саксофонистов и вокалистов из субъектов СКФО исполнили классические музыкальные произведения. Пятигорчанка Ксения Пимичева сыграла три пьесы П.Чайковского из цикла «Детский альбом». Ставропольский край, помимо Ксюши, на открытии фестиваля представляла Надежда Чадунели (12 лет, класс скрипки ДШИ №1, Ставрополь). И обе девочки заслужили высокую оценку народного артиста России, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Маэстро поделился своими впечатлениями и выразил уверенность, что в следующем году все участники фестиваля получат возможность исполнить свои музыкальные номера в сопровождении симфонического оркестра.