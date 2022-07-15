Вам билет на балет?

Ставропольский государственный театр оперетты продолжает удивлять разнообразием жанров и радовать зрителя премьерами. Сегодня здесь дают… комический балет! » Уж замуж невтерпеж» — постановка на музыку немецкого композитора Петера Гертеля шла в театре лет пять тому назад. Сегодня ей вернули подлинное название — «Тщетная предосторожность», а в главных ролях на сцене будут новые исполнители. Однако фермершу Марцелину, как и в прошлый раз, играет (и великолепно танцует!) Дмитрий Патров, причем в двух составах сразу. Так сложилось, что эту роль традиционно исполняют мужчины. Так, на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге богатую фермершу, озабоченную тем, как выдать дочь за богатого жениха, играет сам Николай Цискаридзе. Насколько удался этот образ артисту из Пятигорска, зрители убедятся сегодня вечером.

Балетмейстер-постановщик восстановленной версии — Татьяна Шабанова. Динамичное действо, живая музыка, в исполнении оркестра под управлением Алексея Кириченко, красочные костюмы и декорации, неожиданные спецэффекты не оставляют шансов для скуки. Двухактный балет смотрится на одном дыхании. Впрочем, зрители — пятигорчане и гости курорта — смогут убедиться в этом сами, если, конечно, успеют купить билеты!