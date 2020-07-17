Вандализм в Еммануелевском парке

Вандалы разрисовали сооружение, расположенное в Еммануелевском парке. Чтобы отыскать их, местные власти обратились за помощью к полицейским.

Снимок подпорной стены, на которой нарисовали красно-синий флаг ЦСКА, опубликовал глава курортного города Дмитрий Ворошилов. По его словам, правоохранители проводят расследование.

«К сожалению, есть «люди», не имеющие ни ценностей, ни культуры, ни уважения к своему городу, к своей истории. Подпорная стена, недавно отремонтированного Еммануелевского парка, подверглась акту вандализма», – написал мэр.

Он также сообщил, что оскверненный участок восстановят.

Местные власти обратятся в ФК ЦСКА, чтобы отыскать виновников.

Напомним, что сейчас в Пятигорске проходит реконструкция Еммануелевского парка. Работа закончена на 70 процентов. Объект планируется сдать к концу лета 2020 года. Там уже готовы лестницы и терренкуры, установлены лавочки, урны, ограждения и освещение. Кроме того, в парке появятся персонажи романа «Герой нашего времени».