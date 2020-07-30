Вандалы испортили фонтан

Июль 30, 2020 Главные новости, Происшествия, Пятигорская Правда 0 20

Неизвестные вылили в чашу моющее средство, что привело к образованию пены и выходу из строя систем очистки, а также насосного оборудования фонтана. Работу фонтана пришлось остановить, чашу осушили.

В настоящее время специалисты проводят работы по ревизии и ремонту насосного оборудования, промывке трубопроводов и фильтров. Что касается «любителей пенных вечеринок» устроивших «мыльную диверсию», в настоящее время просматриваются видеоматериалы со всех камер, в радиус действия которых попадает площадка с фонтаном. Розыском хулиганов займется полиция.

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