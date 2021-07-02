Василий Верисокин стал почетным часовым Поста №1

Участник Великой Отечественной войны Василий Ефимович сражался в Сталинградской битве, воевал на Первом Белорусском фронте, участвовал в освобождении Украины и Польши, в составе прославленной Восьмой гвардейской армии дошел до Берлина… Сегодня ветеран по-прежнему принимает участие в жизни города, проводит уроки мужества, выступает на митингах памяти, общается с молодежью. В этом году именно Василий Верисокин торжественно открыл городской Парад Победы 9 Мая. Ленту часового, цветы, грамоту и подарки герою привезли на домашний адрес. Разделить праздник с Василием Ефимовичем пришли ветераны войны и труда, юнармейцы школ города, сводный караул Поста №1, жители и гости Пятигорска. В честь фронтовика звучали песни военных лет, исполнен плац-парад.

— Сегодня хочется сказать Вам так много теплых и искренних слов, — обратился к Василию Верисокину глава города Дмитрий Ворошилов. — Спасибо за Ваше мужество, за великий подвиг, за Победу, за память. За то, что долгие годы посвятили восстановлению и развитию родной страны и сейчас не остаетесь в стороне, делитесь воспоминаниями — и на страницах собственной книги, и на встречах с молодежью. Чтобы сохранить правдивую летопись войны и передать эстафету памяти новым поколениям. Чтобы Вечный огонь не угас никогда. Вы — человек-легенда, настоящая гордость Пятигорска. Спасибо! Здоровья и долгих лет!

Для справки: Василий Ефимович Верисокин — почетный ветеран Ставрополья, участник Парада Победы на Красной площади в Москве (в 1976 и 2010гг.), награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени и множеством медалей. В Пятигорске звания «Почетный часовой Поста №1» в разные годы удостаивались МелитонКантария — Герой Советского Союза, разведчик, который в 1945 году вдвоем с сержантом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом; Мария Чечнева — Герой Советского Союза, командир эскадрильи бомбардировщиков «Ночные ведьмы»; Дмитрий Язов — маршал СССР; Виктор Кобрин – ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РСФСР…