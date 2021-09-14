Важная информация для родителей дошкольников и школьников Пятигорска!

В Единый день голосования избирательные участки будут работать на базе 4 детских садов, 24 школ и 1 учреждения дополнительного образования.

В связи с этим 17 и 20 сентября объявлены санитарными днями в детских садах №№ 15, 34, 40 и 43.

Дети, родители которых не имеют возможности оставить малышей дома, на эти два дня распределены в ближайшие детсады.

Что касается режима школ, так как все они в Пятигорске работают в режиме пятидневной недели, то коррективы внесены только на 17 сентября — в зависимости от условий каждой образовательной организации.

Так, школы №№ 5, 12, 16, 28, 29 и 31 будут работать в обычном очном режиме: здесь есть возможность развести образовательный и избирательный процессы.

В школах №№ 2, 21,18, 27 и лицее 15 в этот день будет организовано опосредованное обучение с использованием дистанционных технологий.

Остальные школы будут работать 17 сентября в смешанном режиме: 1-4 классы очно, 5-11 классы дистанционно.

По окончании избирательной кампании во всех образовательных организациях будет проведена санитарная обработка помещений.

Напоминаю, 17, 18 и 19 сентября на территории Пятигорска будут работать 78 избирательных участков. Каждый из них обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты — в соответствии с требованиями текущей эпидобстановки.

Избирательная кампания в этом году будет многоуровневой: пятигорчанам предстоит выбрать, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе, в региональном парламенте, а также в городской Думе VI созыва.