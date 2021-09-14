Важная информация для родителей дошкольников и школьников Пятигорска!

Сентябрь 14, 2021 Главные новости, Политика, Пятигорская Правда 0 202

В Единый день голосования  избирательные участки будут работать  на базе 4 детских садов, 24 школ и 1 учреждения дополнительного образования.

В связи с этим 17 и 20 сентября объявлены санитарными днями в детских садах №№ 15, 34, 40 и 43.
Дети, родители которых не имеют возможности оставить малышей дома, на эти два дня распределены в ближайшие детсады.

Что касается режима школ,  так как все они в Пятигорске  работают в режиме пятидневной недели, то коррективы внесены только на 17 сентября — в зависимости от условий каждой  образовательной организации.
Так, школы №№ 5, 12, 16, 28, 29 и 31 будут работать в обычном очном режиме:  здесь есть возможность развести образовательный и избирательный процессы.

В школах №№ 2, 21,18, 27  и лицее 15 в этот день будет организовано опосредованное обучение с использованием дистанционных технологий.
Остальные школы будут работать 17 сентября в смешанном режиме: 1-4 классы очно, 5-11 классы дистанционно.

По окончании избирательной кампании во всех образовательных организациях будет проведена санитарная обработка помещений.

Напоминаю,  17, 18 и 19 сентября на территории Пятигорска  будут работать 78 избирательных участков. Каждый из них обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты — в соответствии с требованиями текущей эпидобстановки.

Избирательная кампания в этом году будет многоуровневой: пятигорчанам предстоит выбрать, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе,  в региональном парламенте, а также  в  городской Думе VI созыва.

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