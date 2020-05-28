Важные решения для развития Пятигорска

На очередном заседании пятигорской Думы глава города Дмитрий Ворошилов, выступая перед депутатами, подвел итоги деятельности администрации за прошедший год и определил задачи на ближайшее будущее.

Дмитрий Ворошилов проанализировал положение дел в финансовой сфере, состояние инвестиционного климата, особенности городской бюджетной политики. Подробно остановился на итогах года в сфере капитального строительства, реализации нацпроектов, городского благоустройства. Рассказал о перспективах развития дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры. И, конечно, не обошел вниманием вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства:

— Пятигорск, где традиционно малый и средний бизнес составляет основу и опору городской экономики (показатели прошлого года это наглядно доказывают), в стороне не остается. Разработан и начал действовать Муниципальный план поддержки: он включает в себя, в частности, снижение арендной платы, моратории на взыскание штрафов и пеней и т.д. Задача — по максимуму оказать содействие предпринимательскому сообществу в процессе выхода из кризиса. Минимизировать барьеры и препятствия, создать благоприятную социальную и деловую атмосферу в городе. Важно, чтобы информация обо всех мерах поддержки была наглядна, доступна, актуальна.

Особая тема — сохранение и развитие курорта в условиях ограничений, связанных с пандемией.

— К сожалению, в первом полугодии курортный сбор не поступит в доходную часть бюджета. И от планов по вложению этих средств в развитие курортной инфраструктуры Пятигорска нам придется отказаться. Но разработанные проекты не отправятся «в долгий ящик»: как только ситуация стабилизируется, работу продолжим, — заверил Дмитрий Ворошилов.

А вот чем предстоит заняться уже в ближайшее время — так это благоустройством курортной зоны. — Обшарпанные вывески, ржавые решетки и опоры освещения, разбитые лестницы и тротуары — такому здесь не место.В ближайшие дни вместе с руководителями соответствующих структурных подразделений администрации Пятигорска мы должны будем пройти, посмотреть, просчитать, продумать — и, наконец, привести эту территорию в нормальный вид.

По окончании выступления главы свои заключения представили фракции партий, представленных в Думе города. Работа администрации в 2019 году признана удовлетворительной, сообщается на сайте мэрии Пятигорска.

В отчете председателя контрольно-счетной комиссии Натальи Новиковой говорилось о проведенных в 2019 году проверках, связанных с эффективностью использования бюджетных средств. В ходе заседания депутаты обсудили важность и согласились с необходимостью дополнительных мер имущественной поддержки отдельных категорий граждан и юридических лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Пятигорска.

— Мы проголосовали за предоставление льготы нашим землякам, имеющим трех и более детей, в виде частичного освобождения от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования и предоставленные им для индивидуального жилищного строительства, в размере девяносто девяти процентов на 2020 год, — прокомментировал депутат Владимир Савченко. — Дума приняла такое решение с целью оказать социальную поддержку многодетным семьям в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.