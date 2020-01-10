Вечера на площади близ елки

В светлый Праздник Рождества у главной елки города прошли народные гуляния. На сцене выступали творческие коллективы Пятигорска, а вокруг царила атмосфера настоящей Сказки.

На главной площади города в этот раз разыгрывалась театрализованная программа по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». В центре — большая елка: переливаясь золотыми огоньками, манила жителей и гостей города. А рядом — ярмарка! Если кто-то не успел приобрести рождественский подарок для своих родных и близких, то это легко можно было исправить. Мастера и мастерицы завлекали народ шутками-прибаутками. Точно попали на русскую ярмарку начала прошлого столетия!

А народ, тем временем, все прибывал на площадь. Очень много семей с детками — и для них нашлось развлечение по вкусу. Здесь и батуты, и карусели… Настоящая Рождественская сказка для детворы! Людей на площади становилась больше и больше. Многие пускались в пляс.

Галина Александровна пришла на праздник с подругами. Казалось, еще немного и она закружится в танце:

— Настроение прекрасное, а праздник просто шикарный! Ходим сюда каждый год! И Рождество и Новый год встречаем на этой площади! Очень красиво, мы в восторге! Хотелось бы выразить благодарность Управлению культуры нашего города и детскому военному санаторию за такой замечательный праздник!

А к сцене уже было не подобраться. Буквально вся площадь танцевала и пела! Полное погружение в атмосферу праздника! Выступал ансамбль «Карамельки». Невозможно было устоять на месте: корреспондент «Пятигорской правды» тоже танцевала со всеми.

Две девушки стояли возле елки и все удивленно рассматривали, как будто видели впервые. Наверняка не местные. Спросим! Выяснилось: Алина Зосимова и Вероника Серенко из Ессентуков.

— Мы узнали о празднике в социальной сети Инстаграм. И решили приехать! Замечательное представление. Обязательно приедем сюда и в следующий раз. Теперь хочется посетить и будущее Новогоднее шоу!

С Рождеством жителей и гостей города поздравил глава Пятигорска. Андрей Скрипник пожелал добра, мира, благополучия и счастья каждой семье. А после праздничного богослужения в Спасском соборе к собравшимся на главной городской площади обратился и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт:

— Рождество Христово — это такое взвешивание всего себя, всех своих поступков, слов, надежд, дружбы, любви, обещаний, когда на одной чаше весов ты, а на другой- Он и Его свет. Он всегда нас уравновесит, он никогда не позволит нам упасть. Если мы спотыкаемся, то руками друзей, незнакомых людей, руками близких и родных поддержит нас.