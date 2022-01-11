Вечная память павшим, вечная слава живым…

Сказать о том, что 11 января Пятигорск празднует свой второй день рождения, не будет преувеличением. Ведь в этот день 79 лет назад войска Красной Армии освободили город от немецко-фашистской оккупации. К памятной дате в столице СКФО приурочили знаковое событие — после реставрации открыли для посещения Мемориал воинской Славы и музейно-исторический комплекс на территории Комсомольского парка.

Гостями торжественной церемонии стали участник Великой Отечественной войны пятигорчанин Иван Коневец, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, депутат Госдумы РФ Ольга Казакова, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, депутаты краевой и городской Думы, представители общественных организаций, жители столицы СКФО.

Владимир Владимиров поздравил пятигорчан с памятной датой и открытием мемориала.

— Ровно 79 лет назад солдаты заходили в Пятигорск с оружием, а сегодня мы заходим с цветами — чтобы почтить память тех солдат, — подчеркнул Владимир Владимирович. — Это прекрасный объект для города. Приводите сюда своих детей, воспитывайте их, смотрите, как они растут и развиваются, глядя на нашу историю, и учите их знать правду.

Губернатор поблагодарил Дмитрия Ворошилова за проделанную городскими властями работу по восстановлению объекта. Ольга Казакова отметила, что в каждой российской семье бережно хранится своя история ВОВ. И теперь здесь, у мемориала, у людей есть возможность вспомнить ее, передать детям и внукам.

«В 1941 году из Пятигорска, который тогда насчитывал 60 тысяч человек, на фронт ушли 22 тысячи жителей, 12 тысяч из них не вернулись домой. Всего 31 пятигорчанин был удостоен звания Героя Советского Союза, 6 — стали Полными кавалерами ордена Славы. На сегодняшний день в столице СКФО 9 участников войны и порядка 600 человек, относящихся к разным категориям ветеранов ВОВ», — рассказал председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов администрации Пятигорска Николай Лега.

Юнармейцы Центра военно-патриотического воспитания молодежи столицы СКФО продемонстрировали блестящий плац-парад. Участники мероприятия почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к мемориалу. Далее гости отправились в музей.

В октябре 2020 года Пятигорску присвоили звание города военно-исторического наследия. Напомним, что «Мемориал Победы, 1941-1945 гг.» (в течение годы Мемориальный комплекс боевой славы) был открыт в 1985 году в канун 40-летия Победы. На круглом высоком постаменте расположены по кольцу 10 массивных пилонов, облицованных гранитом, с именами пятигорчан – Героев Советского Союза и Полных кавалеров ордена Славы. Композицию венчают 5 подлинных танковых орудий. Вторая часть комплекса – музей – была открыта 5 ноября того же года с экспозицией «Пятигорчане в Великой Отечественной войне» — как филиал Пятигорского краеведческого музея.

Теперь, после завершения ремонтно-реставрационных работ, здесь развернута экспозиция, которая рассказывает о самых важных битвах в Великой Отечественной войне. Представлены подлинные экспонаты Народного музея боевой славы ЦВПВМ, а также боеприпасы, предметы вооружения и экипировки, найденные в результате поисковых работ на местах сражений в Битве за Кавказ.

Реставрация была начата по инициативе ветеранов ВОВ и общественных организаций города при активном содействии секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.