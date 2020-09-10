Вероника Скворцова с рабочим визитом на КМВ

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова с рабочей поездкой находится на Кавказских Минеральных Водах.

В среду, 9 сентября, она посетила Железноводск, сегодня планирует приехать в Пятигорск.

«Вероника Игоревна положительно оценила развитие курортной инфраструктуры нашего города-курорта, а также сложившиеся взаимоотношения города и трех санаторных учреждений ФМБА в Железноводске», — написал о ее пребывании в Железноводске глава города Евгений Моисеев.

Вероника Игоревна посетила Курортное озеро, Каскадную лестницу, посмотрела бюветы с минеральной водой. Также посетила 3 санатория ФМБА в Железноводске.

Всего в регионе насчитывается 10 курортных организаций ФМБА.

Специальную программу по восстанавлению здоровья после перенесенного заболевания коронавирусом разработали в Северо-Кавказском федеральном научно-клиническом центре ФМБА России. Комплекс реабилитации внедрен в санатории имени Кирова в Пятигорске.

Напомним, что Скворцова возглавила федеральное профильное агентство в январе 2020 года, до этого она исполняла обязанности министра здравоохранения России. Сообщает ГТРК «Ставрополье».