Весь пьедестал – наш!

В региональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkillsRussia пятигорчане показали отличные результаты!
Так, весь пьедестал почета в компетенции «Медицинская оптика» заняли студенты Северо-Кавказского колледжа инновационных технологий (Пятигорск).
Первое место завоевала Виктория Жукова, второе — Елизавета Клочкова, почетную «бронзу» поделили Сергей Рязанов и Александра Михеенко, сообщается на официальном сайте администрации Пятигорска.
Все представители Северо-Кавказского колледжа инновационных технологий награждены дипломами и памятными подарками.
Поздравляем ребят, наставников и экспертов! Теперь победительнице регионального этапа Виктории Жуковой предстоит защищать честь колледжа, Пятигорска и всего Ставропольского края на Всероссийском чемпионате в Тюмени, который запланирован на 6 апреля 2020 года.