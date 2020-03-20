Весь пьедестал – наш!

Март 20, 2020 Молодежь, Пятигорская Правда 0 52

В региональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkillsRussia пятигорчане показали отличные результаты!

Так, весь пьедестал почета в компетенции «Медицинская оптика» заняли студенты Северо-Кавказского колледжа инновационных технологий (Пятигорск).

Первое место завоевала Виктория  Жукова, второе — Елизавета Клочкова, почетную «бронзу» поделили Сергей Рязанов и Александра Михеенко, сообщается на официальном сайте администрации Пятигорска.

Все представители Северо-Кавказского колледжа инновационных технологий награждены дипломами и памятными подарками.

Поздравляем ребят, наставников и экспертов! Теперь победительнице регионального этапа Виктории Жуковой предстоит защищать честь колледжа, Пятигорска и всего Ставропольского края на Всероссийском чемпионате в Тюмени, который запланирован на 6 апреля 2020 года.

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