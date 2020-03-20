Весь пьедестал – наш!

Читатель пишет

Спасибо за помощь!

Свое письмо я озаглавила именно так, потому что это полностью соответствует действительности. Благодарю судьбу за то, что на моем жизненном пути встречаются такие люди. Депутат Думы Пятигорска Олег Анатольевич Маркелов любит свою Отчизну, свой народ! Он