«Весеннее признание» в любви к пятигорчанкам

В Пятигорске чествуют самых активных и деятельных горожанок. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Весеннее признание» собрал в ГДК № 1 имени Андрея Дементьева самых ярких представительниц города-курорта. Ежегодно в канун 8 Марта Совет женщин Пятигорска при поддержке администрации и Думы города подводит итоги конкурса «Женщина года», а также награждает выдающихся женщин за весомый вклад в общественную жизнь города. Медали победительницам вручил представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Вячеслав Ростовцев. Поздравления и награды ждали не только обладательниц почетного звания «Женщина года», но и других деятельных пятигорчанок. Активистки были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами главы Пятигорска, Думы города, музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история».