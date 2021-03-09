Весна и цветы – для пятигорчанок!

Весенний женский праздник широко отметили в Пятигорске. В Международный женский день 8 Марта в городе-курорте был организован ряд праздничных мероприятий. В первый весенний праздник, с которым связаны самые теплые надежды и перемены, в Пятигорске на маршрут вышел праздничный трамвай, где пассажиров приветствовали артисты городского Дома культуры. Ну и, конечно же, каждой представительнице прекрасного пола вручали нежные тюльпаны, символизирующие весну. А в центре города, в буквальном смысле, невозможно было сделать ни единого шага, не получив комплимента. Все потому, что у главпочтамта активисты молодежного движения с радостью поздравляли женщин, вручая пятигорчанкам и гостьям города эксклюзивные открытки с рисунками и теплыми пожеланиями. Изящные открытки специально к празднику подготовили воспитанники Детской художественной школы Пятигорска.

А ключевым событием праздника стал большой концерт на площади Ленина. На главной сцене выступили лучшие вокальные и творческие коллективы города. Подарком для представительниц прекрасной половины Пятигорска стали эффектные музыкальные поздравления в исполнении артистов города. Буквально весь вечер со сцены звучали слова благодарности и добрые пожелания в адрес тех, кто наполняет жизнь своим теплом, красотой и заботой.

Отдельным подарком для всех гостей праздника стало эффектное выступление профессионального жонглера Самвела Хачатряна. Своим выступлением спортсмен создал удивительную атмосферу праздника, подарив зрителям настоящее шоу.