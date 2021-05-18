Ветеранам ВОВ — забота и внимание

Ветеран Великой Отечественной Войны Герасимова Галина Васильевна в преддверии Дня Победы посетила столицу нашей Родины — Москву. Внуки сделали бабушке подарок к празднику и подарили билеты на репетицию Парада Победы.

Председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько навестила героя Великой Отечественной Войны и передала поздравления с Днем Победы от Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и секретаря Пятигорского местного отделения, Главы города Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

Конечно не обошлось без подарков!

Галина Васильевна с удовольствием поделилась с законодателем впечатлениями о поездке, поблагодарив внуков и правнуков за заботу.

«Вы не только защитили страну, но и возродили ее, подарив нам мирное небо и уверенность в завтрашнем дне. Ваши идеалы добра, справедливости и любви к Родине сегодня вдохновляют нас на созидательный труд во имя процветания России. Мы всегда будем гордиться вами, равняться на вас, на поколение победителей. Спасибо Вам за мир!»

Галина Васильевна Герасимова родилась в Ташкенте 1 апреля 1926 года. Родители перевезли ее в Пятигорск, где она окончила 7 классов средней школы № 11. 2 февраля 1943-го она добровольцем ушла на фронт и попала санитаркой в санитарный поезд № 132, переправлявший раненых из Минеральных Вод в Нальчик и дальше в Грузию. В Тбилиси раненых распределяли по госпиталям, а санитарный поезд отправлялся на передовую через Ростов-на-Дону в Сталинград, Киев, Одессу, Измаил.

Галина Васильевна и другие санитарки прямо с поля боя выносили бойцов. Это был поистине самоотверженный труд по возвращению в строй солдат и офицеров. В 1944 году она вернулась в Пятигорск, где и встретила День Победы. Имеет боевые награды: два ордена Отечественной войны II степени, медали «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и другие.

В следующем году Галина Васильевна планирует посетить Парад Победы! Здоровья и долгих лет нашему ветерану!