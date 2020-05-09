Въезд через КПП в Пятигорск 9 мая будет ограничен

Май 9, 2020 Главные новости, Право и закон, Пятигорская Правда 0 31

Попасть в город смогут только те, кто имеет спецпропуск, задействован в системе жизнеобеспечения Пятигорска или должен проехать на территорию города по неотложной необходимости, сообщается на официальном сайте администрации столицы СКФО. 

«Просто в гости», «просто отпраздновать» или «просто погулять» — не те основания, по которым можно получить разрешение на въезд. Напомним: и в выходные, и в праздничные, и в будние дни в Пятигорске продолжает действовать карантин и все связанные с этим ограничения.

Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких!

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