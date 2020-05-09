Въезд через КПП в Пятигорск 9 мая будет ограничен

Попасть в город смогут только те, кто имеет спецпропуск, задействован в системе жизнеобеспечения Пятигорска или должен проехать на территорию города по неотложной необходимости, сообщается на официальном сайте администрации столицы СКФО.

«Просто в гости», «просто отпраздновать» или «просто погулять» — не те основания, по которым можно получить разрешение на въезд. Напомним: и в выходные, и в праздничные, и в будние дни в Пятигорске продолжает действовать карантин и все связанные с этим ограничения.

Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких!