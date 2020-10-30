Виды помощи малоимущим гражданам

О видах помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта рассказывает прокуратора Пятигорска.

Так, постановлением Правительства РФ от 19.08.2020 № 1258 внесены изменения в приложение № 8.6 к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», расширяющие возможности получателей государственной помощи на основании социального контракта.

Так, новым правовым документом дополнен перечень товаров и услуг для удовлетворения текущих потребностей в трудной жизненной ситуации, приобретаемых за счет средств господдержки (в перечень включены одежда, обувь, а также товары для школьного образования).

Кроме того, получатели социальной помощи вправе использовать полученные средства не только на приобретение основных средств, но и на приобретение материально-производственных запасов, имущественных обязательств на праве аренды (не более 15% от назначаемой выплаты), необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.

Дополнительными видами помощи указанные категории граждан смогут воспользоваться с 1 сентября 2020 года.