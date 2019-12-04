Виталий Мутко посетил Пятигорск

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко прибыл на Кавминводы. В рамках рабочего визита он посетил и столицу СКФО.

Вместе с министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым, губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым и главой Пятигорска Андреем Скрипником он побывал в обновленном парке «Цветник». Его интересовали результаты реконструкции этого знакового для всего региона места отдыха.

Напомним, парк «Цветник» торжественно открыт после ремонтных работ в этом году. Целью реконструкции было восстановление исторического облика территории. Кроме того, теперь парк на сто процентов оправдывает свое название: высажены десятки клумб с самыми разными цветами, кустарниками и деревьями, и даже низкорослые пальмы теперь имеются.

Работы были проведены в несколько этапов на средства курортного сбора, а также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В парке заменены все коммуникации, установлены скамейки, светильники в стиле ретро, вымощены пешеходные аллеи, восстановлены ступени из машукского камня. Появились и новые арт-объекты – «Клоунесса», солнечные часы и питьевая колонка.

Зампред российского правительства уточнил, полностью ли завершены работы в парке. Ответ местных властей: почти. Недавно был возвращен на историческое место фонтан «Удачный улов». На данный момент производится замена фонарей вдоль дорожки, ведущей к театру оперетты. Не исключено, что появятся и новые малые архитектурные формы.

— Получается, что курортники сначала оздоравливаются в санаториях, принимая ванны, потом выходят дышать свежим воздухом, гуляют по терренкурам. Хорошо, что здесь так много прогулочных зон, — отметил Виталий Мутко.

Осматривая «Цветник», он подошел к прохожим, чтобы узнать их мнение о восстановленном парке. Несмотря на снегопад, отдыхающих было немало. Москвичи Дмитрий и Дарья с сыном Валерой на Кавминводах уже в третий раз. В этом году остановились в одном из санаториев Кисловодска, в Пятигорск приехали погулять, а заодно и «Цветник» посмотреть.

— Были тут в прошлом году, нам сказали, что работы завершатся в ноябре. Вот мы и выбрались специально в это время, чтобы увидеть обновленный «Цветник» целиком. Нам очень нравится, приятно прогуляться с ребенком. Вообще здесь хорошо: воздух свежий, вода минеральная. В Москве такого нет! – поделилась молодая семья.

Другим посещенным объектом в Пятигорске стала спортивная школа олимпийского резерва № 2, где на текущий момент ведется реконструкция. Спортшкола включает основной зал для занятий боксом и организации соревнований, рассчитанный на 50 спортсменов и 200 зрительских мест, а также спортивный зал для разминки и тренажерный зал. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – второй квартал 2020 года.

Виталий Мутко посетил и ряд других объектов на КМВ.