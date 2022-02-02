Визит бизнес-делегации из Турецкой Республики в Ставропольский край

27-29 января 2022 г. в г. Пятигорске Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»провела реверсную бизнес-миссию предпринимателей из Турецкой Республики.

На Ставрополье побывала бизнес-делегация в составе представителей нескольких турецких компаний, заинтересованных в поставках зерна и муки в Турецкую Республику.

В процессе проведения деловой миссии предприниматели из Турции встретились с руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно, ООО «СК Эверест», АО «Кумское», ООО «Аполлонское», АО «Изобильныйхлебопродукт», ООО «ЗК АТК», ООО «КСМ» и др., готовых экспортировать свою продукцию из Ставропольского края.

В ходе переговоров B2B представители бизнес — делегации из Турции и предприниматели из Ставропольского края высказали заинтересованность в длительном взаимовыгодном сотрудничестве.

Также, участники бизнес-миссии посетили ведущие предприятия Ставрополья,в частности, ООО «Геопродукт» в Георгиевском районе, где побывали на мельнице и узнали принципы ее работы; ООО «Новопавловское» и ООО «Аполлонское» в Кировском районе, где, встречающая сторона показала им зернохранилища с различными видами и классами зерна. При посещении машиностроительного завода «Профитэкс» представителей бизнес -делегации заинтересовала предлагаемая продукция.

Турецкие бизнесмены отметили высокий уровень организации бизнес-миссии и оценили перспективы дальнейшего сотрудничества между странами в долгосрочных импортно-экспортных отношениях.

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