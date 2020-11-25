«ВКУСЫ РОССИИ» — ГОЛОСУЙ ЗА СТАВРОПОЛЬСКОЕ!

19 ноября стартовало народное голосование первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Организованный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, он призван продемонстрировать потенциал и многообразие региональных продуктовых марок, помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий России.

Безусловно, наш край, известный своим высоким качеством продовольственной продукции, просто обязан участвовать в таком состязании, и, по возможности, побеждать!

Ставрополье представляют 16 производителей, которые предложили бренды: «Минеральная вода «Новотерская», «Минеральная вода «Ессентуки», «Минеральная вода «Славяновская», «Вино Ставрополья», «Ставропольские сыры», «Ставропольские мясные деликатесы», «Ставропольское яблочное лакомство» и «Ставропольские огурцы».

И хотя на конкурс поступило 508 заявок из 79 регионов мы будем верить в успех и голосовать за наших земляков на сайте https://вкусыроссии.рф/