Владимир Путин: «Период нерабочих дней в стране завершен»

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам по поддержке граждан и экономики страны. В совещании приняли участие главы всех российских регионов, в их числе – губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Президент отметил, что с 12 мая единый для всей страны период нерабочих дней завершается. Вместе с тем, руководителям регионов, исходя из эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса в территории, дано право в случае необходимости продлевать действие ограничительных мер.

– Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, – подчеркнул Владимир Путин.

Как прозвучало, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия и сохраняется необходимость строгого выполнения санитарных правил при работе организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности также должен сохраняться для людей старше 65 лет и лиц с определёнными хроническими заболеваниями.

Глава государства также сообщил о принятом решении о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики.

Так, Владимир Путин объявил о внедрении безусловной поддержки семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет будет единоразово выплачено по 10 тысяч рублей.

Как прозвучало, по 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3 лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по половине прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия по уходу за ребёнком.

Президент также ввел новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года и возможностью погашения на дополнительных льготных условиях.

Кроме того, новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса станет объявленная Президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель-июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.

Граждане, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению Президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

После завершения совещания на официальном сайте главы Ставрополья появился комментарий Владимира Владимирова:

— Динамика распространения коронавируса в крае пока не позволяет отменить ограничения, введенные в связи с угрозой болезни. Тем не менее, мы готовим постепенное изменение комплекса этих мер. Мною уже подписано постановление о введении обязательного масочного режима в крае с 18 мая этого года. Уже могут приступить к работе предприятия промышленности, строительной отрасли, которые ранее приостановили свою работу в связи с объявлением нерабочих дней Указами Президента России и которые не работают напрямую с потребителями. Получили возможность возобновить деятельность салоны красоты и парикмахерские. Все это, конечно, с обязательным условием – выполнением требований санитарной профилактики.

Отменен режим карантина в Пятигорске с сохранением ряда ограничений и введением масочного режима. Мы следим за санитарно-эпидемиологической ситуацией и с учетом этого фактора готовы рассматривать дальнейшие шаги.

Безусловно, сегодняшнее влияние ограничений на экономику ставит многих людей в очень непростую ситуацию. На этом фоне огромное значение имеет объявленный Президентом России новый комплекс мер поддержки граждан, экономики. Он во многом является беспрецедентным для страны. Выполнение этих поручений дает дополнительную поддержку для большой части жителей нашего края. Все подготовительные меры, зависящие от краевых органов власти, муниципалитетов, будут отработаны в самом оперативном режиме.