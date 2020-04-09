Владимир Путин: «Вместе мы все преодолеем»

В режиме видеоконференции Владимир Путин провел совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Во встрече также приняли участие руководители Правительства и Администрации Президента, полномочные представители Президента в федеральных округах, главы министерств и ведомств.

Основной повесткой дня глава государства назвал активизацию борьбы с распространением эпидемии коронавируса, особое внимание уделил вопросом защиты здоровья, жизни и безопасности людей, обеспечения устойчивости экономики, сохранения занятости и доходов граждан.

Далее речь зашла о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей.

Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях.

Порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

— Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объёме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе, — подчеркнул Владимир Путин и добавил, обращаясь к главам субъектов: — Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днём и каждым рублём. Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. Сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией.

Глава государства сообщил, что предусмотрены дополнительные выплаты врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

Президент России заявил, что в это непростое время необходимо помогать тем гражданам, «чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты».

И озвучил меры необходимой поддержки: в их числе дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал — по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно, которые будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. Кроме того, в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно.

— Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей, — добавил Владимир Путин и отметил : — Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу Правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Особые меры поддержки, по мнению лидера страны, нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, планируется также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

В завершение Владимир Путин обратился к гражданам Российской Федерации, отмечая необходимость соблюдения режима самоизоляции, он подчеркнул:

— От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплочённость нашего общества. Говорю сегодня ещё раз о врачах и медсёстрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Говорю о волонтёрах, добровольцах, число которых растёт сегодня, о спортсменах, артистах, журналистах, которые включились в эту работу. И конечно, о вас – о миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семьи, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность… Вместе мы всё преодолеем, — уверен глава государства.