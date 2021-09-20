Владимир Васкевич: «Мир открыт для всех»

«Мир открыт для всех», — такая фраза прозвучала из уст Владимира Васкевича — путешественника, автора и ведущего тревел-шоу «Куда глаза не глядят». Название в полной мере отражает концепцию проекта, ведь Владимир — полностью незрячий человек. При этом он смог не только преодолеть связанные с болезнью страхи и трудности, но и начать жить жизнью, которой не живут даже многие зрячие люди. Чтобы своим примером вдохновить других людей, имеющих сходные проблемы со здоровьем, в столице СКФО Владимир Васкевич встретился с членами пятигорского местного отделения всероссийского общества слепых, председатель которого Валентина Баталова с радостью представила необычного гостя своим подопечным.

Беседу Владимир начал с того, что сам задал аудитории вопрос о сфере их интересов, о том, чтобы они хотели услышать от него. Пятигорчан интересовало разное: как именно он выезжает за границу, что помогло преодолеть страхи, каковы первые шаги для такого человека на пути в открытый мир, история жизни. Владимир Васкевич с удовольствием ответил на них. Начал гость с заявления о том, что он смог осуществить мечту, несмотря на проблемы со здоровьем.

— Я родился долгожданным ребенком в семье врачей. Родители были счастливы моему рождению. Но в один годик у меня диагностировали рак. Я полностью лишился зрения и мои мама и папа получили слепого сына. Но они боролись за мою жизнь. К пяти годам я прошел порядка 30 химиотерапий, но выжил и смог победить рак. Мне повезло — я с детства ничего не вижу. Однако в своем мире я был обычным ребенком. Да, мы постоянно ездили по больницам, но я этого не осознавал, ведь родители так же, как другим детям, приносили мне конфеты. В редкие дни, которые я проводил дома папа надевал на мяч шелестящий пакет — так мы играли с ним в футбол во дворе. Но я даже не представляю, что пережили тогда родители», — рассказал Владимир Васкевич.

Цифра: за свои 27 лет Владимир Васкевич побывал в 27 странах мира и 60 российских городах.

Сегодня Владимир организовывает форумы по всей стране, а свободное время он посвящает путешествиям. Первое, кстати, было в Пятигорск — в 2004 году, вместе с мамой. «До сих пор все помню: и знаменитый Провал, его запомнил по запаху, и как мы пили минеральную воду за 30 минут до еды, и все остальное», — поделился воспоминаниями Владимир.

В 16 лет его жизнь перевернула встреча с Олегом Колпащиковым. Куратор уговорила мальчика сходить на встречу с известным человеком, который, будучи слепым, преподавал в Европе экономику для бизнесменов. Владимир пошел и не пожалел. Самое главное, что он усвоил – просто необходимо научиться ходить с тростью. Ведь до этого он никак не мог ею овладеть, да и не очень стремился. Хотя по данной причине были трудности с перемещением вне квартиры. Олег Колпащиков через несколько дней прогулялся с ним вместе по городу с тростью. Это придало сил парню. А в 17 лет родители отпустили незрячего сына жить одного в другой город, помогли ему там снять квартиру. Он понимал, что они волнуются за него, но очень просился, хотел быть самостоятельным. «Я учился все делать сам. Например, готовить. Сначала мои пельмени были слипшимися, потом разварившимися, затем пересоленными. В итоге, я достиг мастерства в готовки. Да так, что уже не стыдно было и друзей, и девушку пригласить в гости», — рассказал Владимир Васкевич. Позже молодой человек с друзьями отправился в круиз на яхте по Байкалу, которую ему с трудом, но организовали родители. С него и началась любовь к открытию новых городов. После этого путешествия он стал ездить по России, а потом, не зная английского, побывал и за границей – например, ездил автостопом по Европе. Не каждый зрячий отважится на такое приключение.

— Мне всегда очень интересно знакомиться с новыми людьми, ломать свои и чужие стереотипы. Я понял, что мир не такой страшный, как я думал. Например, в Танзании никто не сидит и не ждет, когда же приедет Владимир, чтобы ударить его по голове кокосом и отобрать у него последние носки. Все страхи и ограничения лишь в наших головах. За восемь лет путешествий меня ограбили лишь один раз, и то не в России, а в Париже, — подчеркнул известный блогер.

По его словам, каждое место, где он бывал, прекрасно по-своему. Владимир не любит делить города на плохие и хорошие. Недавно Владимир Васкевич запустил проект о путешествиях на ютуб-канале. Вместе с командой молодой человек побывал в городах средней полосы России, чтобы показать самые неизвестные и необычные локации. Уже снято десять выпусков. Больше всего по съемкам ему запомнилось гостеприимство Кавказа и Средней Азии. «Что я только ни делал. И козу доил, и чак-чак учился готовить, и печку топить. Все это очень интересно», — делится Владимир. По его словам, Кавказ, Кавминводы пока не вошли в передачу, но Владимир надеется, что у шоу появятся свои поклонники, а значит, увеличится финансирование и у проекта будет продолжение.