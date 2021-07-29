Владимир Владимиров: о ценах, школах и прививках

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел очередную «Прямую линию», она стала пятой в этом году. Встреча прошла на площадке телеканала «СвоеТВ».

В первую очередь в ходе прямой линии обсуждались наиболее резонансные для региона случаи и ситуации. Особое внимание было уделено критическому положению завода минеральной воды в поселке Новотерском. Губернатор рассказал — недоумевает, почему правоохранительные органы упорно не замечают творящейся собственником очевидной несправедливости, пообещал ни в коем случае не пускать вопрос на самотек и продолжать искать пути решения проблемы. Так, участок земли для строительства новой дороги к заводу выделил Терский конный завод.

Губернатор также прокомментировал ажиотаж, связанный с задержанием начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова. Глава региона подчеркнул: ситуацию необходимо разбирать в правовом поле, а не смаковать личную жизнь фигуранта дела.

Много вопросов в преддверии прямой линии было задано губернатору про вакцинацию от коронавируса. Владимир Владимиров заверил — перебоев с вакциной не будет, препараты в крае находятся в достаточном количестве. Запасы первого компонента вакцины на Ставрополье составляют около 104 тысяч доз, второго – около 264 тысяч. Губернатор рассказал: смертность от коронавируса растет, молодеет и само заболевание, сегодня на больничных койках часто можно встретить 35-40-летних людей. Ставропольские медики работают напряженно, но справляются, сегодня благодаря концерну «Еврохим» учреждения здравоохранения в полной мере обеспечены и своим кислородом. Но в борьбе с инфекцией важна помощь и самих людей, их сознательность — только так можно победить вирус.

Обсудили на прямой линии и то, как курорты Кавминвод исполняют поручение Президента по реабилитации от COVID-19. Глава региона отметил: большинство здравниц уже разработали собственные программы реабилитации, 37 тысяч человек со всей страны прошли восстановительное лечение. Владимир Владимиров подчеркнул: реабилитация будет доступна и для жителей края — уже сейчас на 25% местные санатории заполнены именно земляками.

Главе региона были заданы актуальные вопросы о питьевой воде и состоянии водоемов, предоставлении жилья сиротам и земли многодетным семья, росте цен на продукты, выборах и ремонте дорог. Один из участников прямой линии сообщил, что хочет попасть на работу в команду губернатора. Владимир Владимиров ответил — всегда рад энергичным людям, но предложил кандидату взвесить все «за и против»: госслужба — совсем не сахар, а напряженный ответственный труд.

Кстати

Не обошлось на прямой линии и без вопроса о потенциальной опасности установки вышек связи: на этот раз его по телефону задала пятигорчанка. Губернатор поручил главе города проверить ситуацию и дать взволнованной горожанке развернутый ответ, но сам напомнил: современная устойчивая связь и Интернет — важный шаг на пути развития и курортных городов, и всего Ставрополья.