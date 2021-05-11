Владимир Владимиров опубликовал сведения о доходах

Доход губернатора Владимира Владимирова в 2020 году составил 3 миллиона 502 тысячи рублей.

В собственности главы края две квартиры площадью, соответственно, 136,6 кв. м и 61,5 кв. м, три машино-места общей площадью 39,4 кв. м и легковой автомобиль «Волга» ГАЗ-21.

Доход супруги главы края Натальи Владимировой в 2020 году составил 2 миллиона 544 тысячи рублей (в том числе получен доход от продажи легкового автомобиля BMW X5).

Наталья Владимирова имеет в собственности два земельных участка с жилыми домами площадью 151,8 кв. м и 253,4 кв. м, является собственником квартиры площадью 35,8 кв. м.

Также в общей долевой собственности Владимира Владимирова, его супруги и двоих несовершеннолетних детей находится квартира общей площадью 134,5 кв. м.

Все недвижимое имущество находится на территории Российской Федерации.