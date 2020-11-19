Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ответит на вопросы жителей края в ходе «прямой линии» в эфире телеканала «Своё ТВ». Трансляция запланирована на 18 часов.

Уже сейчас можно передать свои обращения по телефону доверия губернатора 8 (8652)74-81-88. Кроме того, в WhatsApp по номеру 8-928-350-80-70 принимаются видеовопросы.

Напомним, «прямая линия» главы Ставрополья является совместным проектом главных СМИ региона: телеканала «Своё ТВ», информационного агентства «Победа 26», газеты «Ставропольская правда» и издательского дома «Периодика Ставрополья».