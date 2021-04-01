Владимир Владимиров совершил рабочую поездку на КМВ

Апрель 1, 2021 Главные новости, Пятигорская Правда, Регион 0 12

В рамках визита он посетил ряд социальных объектов и ознакомился с реализацией в городе программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

            В поселке Горячеводском города Пятигорска Губернатор посетил городскую поликлинику №3, которая обслуживает более 30 тысяч человек. Корпуса поликлиники, постройка которых датируется от первого десятилетия до 70-х годов прошлого столетия, сильно обветшали и нуждаются в реконструкции.

            По поручению Губернатора для ее проведения на средства краевого бюджета будет подготовлена проектно-сметная документация. В дальнейшем планируется проработать возможности для вхождения объекта в одну из федеральных программ по развитию здравоохранения.

           — Объект требует реконструкции и расширения. Начинаем делать проект. После чего будем искать возможность, чтобы привлечь ресурсы федеральных программ для того, чтобы жители Горячеводского получили современную, комфортную поликлинику, — сказал Владимир Владимиров.

            Еще одним пунктом рабочей поездки стал строящийся по ул. Пальмиро Тольятти многоквартирный дом — он возводится в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

           Строительство планируется завершить до конца текущего года. Новый дом позволит расселить 160 человек из 63 аварийных помещения площадью почти 2 тысячи квадратных метров.

           В Пятигорске Губернатор также ознакомился с работой местного молодежного центра, пообщался с его руководством и активистами. Среди обсуждаемых вопросов – меры поддержки молодых специалистов в крае и их трудоустройство, изменения в закон о молодежной политике и другие.

Источник: stavregion.ru

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