Владимир Владимиров вновь станет донором крови

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров станет донором во Всемирный день донора крови – 14 июня. Об этом глава региона сообщил на еженедельном рабочем совещании в Правительстве края.

– Сегодня система здравоохранения несет серьезную нагрузку. Став донорами, мы поддержим медиков и поможем сформировать необходимый резерв крови для помощи пациентам, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор призвал коллег также принять участие в донорской акции в случае отсутствия медицинских противопоказаний.

Напомним, Всемирный день донора крови отмечается 14 июня ежегодно с 2005 года. Он призван обратить внимание общества на проблемы нехватки крови и содержит призыв к людям по всему миру становиться донорами, чтобы обеспечить запасы крови и её доступность для всех нуждающихся.