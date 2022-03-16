Вместе со всей страной Пятигорск готовится отметить восьмую годовщину Крымской весны.

В пятницу, 18 марта, на площади возле администрации города пройдет концерт «Россия. Крым. Донбасс», посвященный историческому воссоединению Крыма с Россией. Начало – в 13:00.

В программе — выступления творческих коллективов города: ансамблей «Хуторок», «Золотое Руно», «Казачье раздолье», «Калейдоскоп», школьного хора «Ручеек», воспитанников и педагогов Детской школы искусств и Дворца детского творчества.

Завершит концерт военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Отметить важную для страны дату приглашены коллективы городских предприятий, представители политических партий и общественных организаций, студенческая молодежь, жители и гости Пятигорска.

В течение всего мероприятия на площади будут работать волонтеры, которые раздадут зрителям наклейки с символикой поддержки спецоперации по защите Донбасса — «КавказZаНаших».

Кроме того, с 17 по 20 марта на медиафасадах пятигорских торговых центров «Вершина Плаза», «Галерея» и «Новое время» будет транслироваться фотовыставка «КРЫМ И РОССИЯ: 8 ЛЕТ ВМЕСТЕ». В экспозиции более 70 фотографий: исторические события, связанные с воссоединением Крыма с Россией, достопримечательности и живописные виды полуострова.