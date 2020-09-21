Внеочередное заседание городской Думы

Депутаты Думы Пятигорска скорректировали бюджет города и утвердили Положение об Управлении городского хозяйства, транспорта и связи администрации Пятигорска. А началось заседание с того, что глава города Дмитрий Ворошилов вручил каждому из депутатов памятную медаль, посвященную 240-летию города, и пожелал энергии для дальнейшей работы на благо Пятигорска и пятигорчан.

Первым пунктом повестки стало внесение изменений в параметры бюджета текущего года. Как сообщила заместитель главы администрации города Виктория Карпова, уточненный план бюджета-2020 составил: по доходам — 5 млрд. 83 млн. рублей, по расходам — 5 млрд. 799 млн. рублей. Дефицит остался неизменным. По результатам анализа исполнения бюджета за 8 месяцев 2020 года, сложившуюся экономию средств решено направить, в частности, на обеспечение софинансирования ремонта дорог, на работы по озеленению и санитарной очистке города и т.д. Подробнее о том, что стоит за сухими цифрами и какие планы есть у города в сфере благоустройства, капитального строительства и дорожного ремонта, рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

В 2021 году Пятигорск вновь будет участвовать в приоритетной программе формирования комфортной городской среды. В рамках проекта будут благоустроены две общественные территории — сквер Толстого и Лазаревский сквер. До 1 ноября необходимо заключить соответствующий контакт, чтобы в 2021-м году приступить к работам. Региональное Министерство дорожного хозяйства выделило Пятигорску дополнительно около 28 млн. рублей. Плюс софинансирование из муниципального бюджета — и в этом году город приступает к ремонту 4 дорог в поселке Горячеводском. Кроме того, выделены средства и на строительство дороги к многоквартирному дому №13А в переулке Малиновского — напомним, сюда были переселены жители аварийных домов из оползневой зоны поселка Свободы. Кстати, в следующем году запланировано строительство первой секции восьмиэтажного здания — также для переселения пятигорчан из аварийного и ветхого жилья. К 2023 году должны быть завершены все три секции.

Сверены сметы, уточнена сумма, данные нашли отражение в проекте бюджета. Уточненные параметры планового периода 2021 г. составили: по доходам — 3 млрд. 976 млн. рублей, по расходам — 4 млрд. 121 млн. рублей, дефицит остался неизменным. Уточненные параметры планового периода 2022 г. составили: по доходам — 3 млрд. 975 млн. рублей, по расходам — 4 млрд. 120 млн. рублей, дефицит остался неизменным.