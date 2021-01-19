Внимание, конкурс!

Администрация города объявляет Конкурс на лучший эскиз проекта памятного (мемориального) объекта первым архитекторам города Пятигорска братьям Бернардацци.

Организатором Конкурса является МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». Период подачи заявок на Конкурс с 01.02.2021 года до 01.04.2021 года. Участники подают конкурсный пакет, состоящий из следующих документов: — заявка с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения автора (авторов), места работы и должности, почтового адреса и телефона, электронной почты; — эскиз памятника (принимаются работы на бумажных и электонных носителях, стандартный лист формата А4, выполненные в любой технике (акварель, карандаш, компьютерная графика); — проекции памятника с указанием размеров; — макет памятника; — пояснительная записка с описанием памятника (указываются размеры памятника, материал из которого планируется изготовление будущего памятника, другие материалы, позволяющие раскрыть замысел автора проекта подробней, -предполагаемое место установки, по желанию описывается комплексное благоустройство прилегающей к памятнику территории, -предлагаемые пояснительные надписи (текст).

Работы, содержащие изображения торговых марок или элементы, которые охраняются авторскими правами, не принимаются. Конкурсные материалы необходимо направлять на ✅ E-mail: [email protected] с пометкой «Эскиз проекта памятного (мемориального) объекта первым архитекторам города Пятигорска братьям Бернардацци», или в приемную МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 2 этаж, кабинет 209, до 01 апреля 2021 года. Дополнительная информация по телефону: 8(8793)33-28-24.