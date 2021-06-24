Внимание! Конкурс фотографий «Отдыхай на Ставрополье-2021»!

К участию приглашаются все желающие. Пройдет конкурс в двух номинациях: «дети» и «взрослые». Все участники в номинации «дети» (до 17 лет включительно) получат специальные дипломы. Авторы ТОП-3 работ в каждой номинации конкурса получат брендовые сувениры и дипломы призеров конкурса. А победителей ожидает специальный приз – кубок и памятная картина «Пятигорск в начале XX века». Для участия в Конкурсе Вам необходимо: — сфотографировать любимые туристские места края, где возможно сейчас проводите свой отдых! — опубликовать с 23 по 30 июня в своем профиле одну конкурсную фотографию с указанием вашего возраста (для номинации дети), названия фото и места расположения; — подписаться на @ministry_of_tourism_region_26 и отметить страницу Министерства туризма в своем посте; — указать хэштэг #ОтдыхайНаСтаврополье2021; — не удалять фотографию до подведения итогов Конкурса; — Ваш профиль должен быть открыт. Оценка работ будет проводиться специальным жюри. Итоги конкурса подведут 05 июля. Жюри конкурса: @ministry_of_tourism_region_26 @adm_pyatigorsk @lermontov_museum @pyatigorsk_tic @ladya_pyatigorsk @turist.kavkaz @light_tour_travel @ivangubskiy @ponochka_pro Обращаем ваше внимание, что согласно правилам Instagram аккаунты могут создавать только люди, достигшие 13 лет. В биографии аккаунта, представляющего ребенка младше 13 лет, должно быть указано, что аккаунтом управляет родитель или представитель (менеджер).