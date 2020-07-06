Внимание — мотоциклистам

С начала летнего сезона на территории Пятигорска зарегистрировано 3 дорожно — транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых 3 человека получили травмы. В одном из них пострадал несовершеннолетний водитель скутера, который не имел права управления.

В целях профилактики и предупреждения автоаварий с участием водителей мототранспорта Госавтоинспекцией города в период с 2 по 5 июля прошли профилактические мероприятия «Мотоциклист».

В рамках мероприятия инспекторы ГИБДД, кроме выявления нарушений взрослыми водителями мототранспорта, нацелены на пресечение и предупреждение правонарушений среди подростков, управляющих различной мототехникой.

Уважаемые водители мототранспорта, руководство Госавтоинспекции Пятигорска настоятельно рекомендует вам соблюдать установленные правила дорожного движения. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не обгоняйте автомобиль, который собирается повернуть налево. Перед перестроением убедитесь, что полоса, на которую вы собираетесь выехать, свободна. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Помните о том, что водитель автомобиля не всегда может вовремя вас заметить и среагировать.

Водители! Будьте внимательны на дороге. Перед перестроением несколько раз посмотрите в зеркало заднего вида и боковые зеркала. И помните — мотоциклист такой же участник дорожного движения, как и вы!

Будьте взаимовежливыми на дорогах!