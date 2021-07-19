Внимание! На нескольких улицах Пятигорска будет временно приостановлено водоснабжение

Подача воды будет ограничена 19 июля 2021г. с 13:00 до 16:00 в связи с проведением ревизии оборудования на насосной станции «Свободненская». Список районов и социально значимых объектов, попадающих под отключение воды при производстве работ: ул. Ясная, ул. Малиновского, ул. Кабардинская; ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 3-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 6-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 8-я Линия, ул. 9-я Линия, ул. 10-я Линия; ул. Пожарского, ул. Юцкая, ул. Тамбуканская, ул. Гагарина, ул. Заводская, ул. Захарова, ул. Саенко, ул. 1-й Юцкийспуск, ул. 2-й Юцкийпуск, ул. Машукская, ул. Нагорная, ул. Лебяжья, Кавказский проезд, ул. Каштановая, ул. Полевая, ул. Сенная, ул. Сиреневая; пер. Кольцевой, Атаманский проезд, Гражданский проезд, ул. Талькова, ул. Геологов, ул. Шило, ул. 50 лет Победы, ул. Согласия, ул. Мангышлакская, ул. Догадайло, ул. Инженерная, ул. Константиногорская; пер. Малиновского, ул. М.Баграмяна, ул. Байкальская, ул. Липовая, ул. М.Жукова, ул. Орловская, ул. Рябиновая, ул. Черемуховая, ул. Петра Первого, ул. Грушовая, ул. Абрикосовая, ул. Васильковая, ул. Нахимова, ул. Фиалковая, ул. Весенняя, ул. Бабаджаняна, ул. Ямская, ул. Пихтовая, ул. Привольная. СОШ №23, детский сад №15 «Казачок», детский сад №16 «Колокольчик», детский сад №40 «Дружба», детский сад №3 «Ивушка». На остальные улицы пос. Горячеводского вода будет подаваться с пониженным давлением. Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП «Пятигорское» по телефонам 33-26-60 и 33-06-28. Приносим извинения за временные неудобства.