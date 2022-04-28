Внимание! Ограничение движения 1 мая

1 мая на время пасхального крестного хода движение транспорта по нескольким центральным улицам Пятигорска будет ограничено.

Во время праздничного шествия будет временно ограничено и прекращено движение транспортных средств на следующих участках улиц: 01 мая 2022 года с 09.00 до окончания мероприятия прекратится движение транспортных средств: — по улице Козлова на участке от пересечения с улицей Комарова до пересечения с улицей Малыгина (район железнодорожного путепровода); — по улице Малыгина на участке от пересечения с улицей К. Хетагурова до пересечения с проспектом Кирова (нечетная сторона); — по проспекту Кирова (четная сторона) на участке от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с улицей Карла Маркса; — по улице Соборной на участке от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения с проспектом Кирова. 01 мая 2022 года с 06.00 до окончания мероприятий будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Кирова (четная сторона) на участке от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Малыгина.