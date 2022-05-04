Внимание! Ограничение движения!

В период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, несколько центральных улиц Пятигорска будут закрыты для автотранспорта.

Для обеспечения безопасности участников торжественных мероприятий в Пятигорске будет временно ограничено и прекращено движение транспорта сразу на нескольких участках улично-дорожной сети города. 05 мая 2022 года с 09.00 до окончания репетиции Парада Победы будет прекращено движение транспорта по улице Козлова на участке от проспекта Калинина до пересечения с улицей Дзержинского. 08 мая 2022 года с 19.00 до окончания мероприятий для транспорта будет закрыт проезд: по улице Козлова на участке от проспекта Калинина до пересечения с улицей Дзержинского; — по улице Лермонтова на участке от улицы Дзержинского до пересечения с улицей Карла Маркса; — по улице Лермонтова (нечетная сторона) на участке от улицы Карла Маркса до пересечения с улицей Соборной; — по улице Соборной на участке от улицы Лермонтова (нечетная сторона) до пересечения с улицей Академика Павлова. 09 мая 2022 года с 06.30 до окончания мероприятий будет прекращено движение транспортных средств: — по проспекту Калинина от пересечения с улицей Первомайской до пересечения с улицей Пастухова (дорожное движение будет организовано по проспекту 40 лет Октября); — по улице Октябрьской от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с улицей Дзержинского; — по улице Козлова от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с улицей Дзержинского; — по улице Коста Хетагурова от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с улицей Дзержинского; — по улице Фрунзе от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с проспектом Калинина; — по улице Акопянца от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с проспектом Калинина; — по улице Университетской от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с улицей Крайнего; — по улице Дзержинского от пересечения с улицей Теплосерной до пересечения с улицей Мира; — по улице Пастухова от пересечения с улицей Академика Павлова до пересечения с Бульваром Гагарина; — по улице Академика Павлова от пересечения с улицей Пастухова до пересечения с улицей Карла Маркса; — по улице Лермонтова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Карла Маркса; — по улице Соборной от пересечения с улицей Буачидзе до пересечения с улицей Академика Павлова; — по проспекту Кирова от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с улицей Дзержинского; — по улице Крайнего от пересечения с улицей Власова до пересечения с проспектом Кирова; — по улице Крайнего от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с проспектом Кирова. 09 мая 2022 года с 12.00 до окончания мероприятий прекратится движение транспорта: — по улице Дунаевского от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с проспектом Калинина; — по улице Малыгина от пересечения с проспектом Кирова до пересечения с улицей Дунаевского; — по улице Крайнего от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с проспектом Кирова.